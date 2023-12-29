В Харькове переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины
В Харькове переименовали улицу Балакирева. Вместо имени российского композитора теперь она будет носить имя украинского героя — Станислава Парталы.
«Бывшую ул. Балакирева, которая находится в Шевченковском районе, переименовали в ул. Станислава Порталы.
Соответствующее решение было принято сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Харьковского горсовета», — проинформировала пресс-служба мэрии.
Лейтенант Станислав Партала — харьковчанин. Он родился 5 октября 1984 года. Окончил Харьковскую гимназию №111. Защищал Украину с 2014 года.
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«За годы на передовой провел сотни удачных боевых операций и научил военному делу многих побратимов. Был командиром взвода разведки, получил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно). Погиб 2 марта 2022 вблизи поселка Калиновка Донецкой области», — сообщили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 12:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове переименовали улицу Балакирева. Вместо имени российского композитора теперь она будет носить имя украинского героя — Станислава Парталы".