В Харькове переименовали улицу в честь погибшего Героя Украины

В Харькове переименовали улицу Балакирева. Вместо имени российского композитора теперь она будет носить имя украинского героя — Станислава Парталы.

«Бывшую ул. Балакирева, которая находится в Шевченковском районе, переименовали в ул. Станислава Порталы.

Соответствующее решение было принято сегодня, 29 декабря, на внеочередной сессии Харьковского горсовета», — проинформировала пресс-служба мэрии.

Лейтенант Станислав Партала — харьковчанин. Он родился 5 октября 1984 года. Окончил Харьковскую гимназию №111. Защищал Украину с 2014 года.

«За годы на передовой провел сотни удачных боевых операций и научил военному делу многих побратимов. Был командиром взвода разведки, получил звание Героя Украины и орден «Золотая Звезда» (посмертно). Погиб 2 марта 2022 вблизи поселка Калиновка Донецкой области», — сообщили в горсовете.