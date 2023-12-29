У Харкові побільшає пільговиків: рішення міськради

Депутати Харківської міськради 29 грудня під час сесії вирішили розширити список пільговиків – співробітників комунальних підприємств.

Додаткові соціальні гарантії нададуть співробітникам окремих професій КП “Харківблагоустрій”. Відповідні зміни внесли до Програми сприяння безпеці життєдіяльності у сфері соціального захисту населення Харкова, повідомила пресслужба мерії.

“До програми були внесені додаткові соціальні гарантії в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг працівникам окремих професій КП “Харківблагоустрій”, а саме: комірнику, підсобному робітнику, бетоняру, лицювальнику-плиточнику, монтажнику будівельному, старшому інспектору з кадрів, робітнику з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями”, — уточнили в міськраді.

Мер Ігор Терехов пояснив, що це рішення ухвалили, щоб зберегти наявні кадри та залучити співробітників на вакантні посади.