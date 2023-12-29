У Харкові побільшає пільговиків: рішення міськради
Депутати Харківської міськради 29 грудня під час сесії вирішили розширити список пільговиків – співробітників комунальних підприємств.
Додаткові соціальні гарантії нададуть співробітникам окремих професій КП “Харківблагоустрій”. Відповідні зміни внесли до Програми сприяння безпеці життєдіяльності у сфері соціального захисту населення Харкова, повідомила пресслужба мерії.
“До програми були внесені додаткові соціальні гарантії в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг працівникам окремих професій КП “Харківблагоустрій”, а саме: комірнику, підсобному робітнику, бетоняру, лицювальнику-плиточнику, монтажнику будівельному, старшому інспектору з кадрів, робітнику з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями”, — уточнили в міськраді.
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Мер Ігор Терехов пояснив, що це рішення ухвалили, щоб зберегти наявні кадри та залучити співробітників на вакантні посади.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Депутати Харківської міськради 29 грудня під час сесії вирішили розширити список пільговиків – співробітників комунальних підприємств".