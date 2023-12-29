В Харькове станет больше льготников: решение горсовета

Депутаты Харьковского горсовета 29 декабря во время сессии приняли решение расширить список льготников — сотрудников коммунальных предприятий.

Дополнительные социальные гарантии предоставят сотрудникам отдельных профессий КП «Харьковблагоустройство». Соответствующие изменения внесли в Программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере социальной защиты населения Харькова, сообщила пресс-служба мэрии.

«В программу были включены дополнительные социальные гарантии в размере 100% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг работникам отдельных профессий КП «Харьковблагоустройство», а именно: кладовщику, подсобному рабочему, бетонщику, облицовщику-плиточнику, монтажнику строительному, старшему инспектору по кадрам, рабочему по комплексной уборке и содержанию домов с близлежащими территориями», — уточнили в горсовете.

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Мэр Игорь Терехов пояснил, что это решение приняли, чтобы сохранить существующие кадры и привлечь сотрудников на вакантные должности.