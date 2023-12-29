Три депутата ушли из Харьковского горсовета
Три депутата Харьковского городского совета досрочно сложили свои полномочия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Решение о сложении полномочий приняли на внеочередной сессии горсовета 29 декабря.
«Так, в связи с личными заявлениями полномочия прекратили Семен Сирота и Елена Тоболина, которые в 2020 году были избраны депутатами Харьковского городского совета от политической партии «Блок Кернеса – Успешный Харьков», а также Мария Скоробагач из депутатской группы «Восстановление Украины», — сообщила пресс-служба мэрии.
Сирота был в составе постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства и инженерной инфраструктуры города. Тоболина возглавляла комиссию по соцзащите и здравоохранению. Мария Скоробагач была членом постоянной комиссии по обеспечению общественного порядка, соблюдения законности, защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Все эти депутаты самостоятельно написали заявления о сложении полномочий. Информации о причинах такого решения нет.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три депутата Харьковского городского совета досрочно сложили свои полномочия. Об этом сообщила пресс-служба мэрии".