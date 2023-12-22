Из Харьковского облсовета уходит еще один депутат
На ближайшей сессии Харьковского облсовета рассмотрят решение досрочно прекратить полномочия депутата от «Блока Кернеса» Анны Кузнецовой.
В проекте решения, опубликованном в базе данных облсовета, сообщается, что депутат сама подала заявление о сложении полномочий.
По данным движения «Чесно», Анна Кузнецова дважды избиралась в Харьковский облсовет В 2015 году она прошла по мажоритарке — стала депутатом Харьковского областного совета от партии «Відродження», была секретарем постоянной комиссии по вопросам регламента, этики, депутатской деятельности и контроля за исполнением решений областного совета. Второй раз ее избрали в 2020-м году по партийным спискам «Блока Кернеса — Успешный Харьков» на 1-м округе. Анна Кузнецова была заместителем директора КП «Харьковские известия».
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- • Дата публикации материала: 22 декабря 2023 в 09:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На ближайшей сессии Харьковского облсовета рассмотрят решение досрочно прекратить полномочия депутата от «Блока Кернеса» Анны Кузнецовой".