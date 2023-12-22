З Харківської облради йде ще один депутат

На найближчій сесії Харківської облради розглянуть рішення достроково припинити повноваження депутатки від “Блоку Кернеса” Ганни Кузнецової.

У проєкті рішення, що опублікований у базі даних облради, повідомляється, що депутатка сама подала заяву про складання повноважень.

За даними руху “Чесно”, Ганна Кузнецова двічі обиралася до Харківської облради У 2015 році вона пройшла за мажоритаркою – стала депутаткою Харківської обласної ради від партії “Відродження”, була секретарем постійної комісії з питань регламенту, етики, депутатської діяльності та контролю за виконанням рішень обласної ради. Вдруге її обрали 2020-го року за партійними списками “Блоку Кернеса – Успішний Харків” на 1-му окрузі. Ганна Кузнецова була заступницею директора КП “Харьковские известия”.