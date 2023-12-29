Три депутати пішли з Харківської міськради
Три депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження. Про це повідомила пресслужба мерії.
Рішення про складання повноважень ухвалили на позачерговій сесії міськради 29 грудня.
“Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Семен Сирота та Олена Тоболіна, яких у 2020 році було обрано депутатами Харківської міської ради від політичної партії “Блок Кернеса – Успішний Харків”, а також Марія Скоробагач з депутатської групи “Відновлення України”, — повідомила пресслужба мерії.
Сирота був у складі постійної комісії з питань ЖКГ, благоустрою та інженерної інфраструктури міста. Тоболіна очолювала комісію із соцзахисту та охорони здоров’я. Марія Скоробагач була членом постійної комісії із забезпечення громадського порядку, дотримання законності, захисту прав, свобод та законних інтересів громадян. Усі ці депутати самостійно написали заяви про складання повноважень. Інформації щодо причин такого рішення немає.
Читайте також: З Харківської облради йде ще один депутат
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Харків; Теги: депутаты, міськрада, новини Харкова, сесія, сложил полномочия;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три депутати пішли з Харківської міськради»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження. Про це повідомила пресслужба мерії".