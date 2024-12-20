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Два депутати пішли з Харківської міськради: причина

Суспільство 13:10   20.12.2024
Вікторія Яковенко
Два депутати пішли з Харківської міськради: причина Фото: Харківська міськрада

Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 20 грудня.

«Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Ігор Аріх і Альона Агеєнко, які були обрані депутатами Харківської міської ради у 2020 році», – розповіли у мерії.

Зазначається, що Аріх був головою постійної комісії з питань транспорту та зв’язку, а Агеєнко – членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 13:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.".