Два депутати пішли з Харківської міськради: причина
Фото: Харківська міськрада
Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради 20 грудня.
«Так, у зв’язку з особистими заявами повноваження припинили Ігор Аріх і Альона Агеєнко, які були обрані депутатами Харківської міської ради у 2020 році», – розповіли у мерії.
Зазначається, що Аріх був головою постійної комісії з питань транспорту та зв’язку, а Агеєнко – членом постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 13:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два депутати Харківської міської ради достроково склали свої повноваження, повідомила пресслужба мерії.".