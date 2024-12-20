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Два депутата ушли из Харьковского горсовета: причина

Общество 13:10   20.12.2024
Виктория Яковенко
Два депутата ушли из Харьковского горсовета: причина Фото: Харьковский горсовет

Два депутата Харьковского городского совета досрочно сложили свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета 20 декабря.

«Так, в связи с личными заявлениями полномочия сложили Игорь Арих и Алена Агеенко, которые были избраны депутатами Харьковского городского совета в 2020 году», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что Арих был главой постоянной комиссии по транспорту и связи, а Агеенко — членом постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два депутата Харьковского городского совета досрочно сложили свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.".