Два депутата ушли из Харьковского горсовета: причина

Два депутата Харьковского городского совета досрочно сложили свои полномочия, сообщила пресс-служба мэрии.

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии горсовета 20 декабря.

«Так, в связи с личными заявлениями полномочия сложили Игорь Арих и Алена Агеенко, которые были избраны депутатами Харьковского городского совета в 2020 году», — рассказали в мэрии.

Отмечается, что Арих был главой постоянной комиссии по транспорту и связи, а Агеенко — членом постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.