Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: депутаты соберутся в пятницу

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 34-й сессии, передает горсовет.

Она состоится в пятницу, 20 декабря, в дистанционном режиме. Сессия начнется в 10:00.

В повестке дня – семь вопросов и раздел «Разное».

В частности, на сессии должны прекратить полномочия депутата ХГС 8 созыва, также депутаты планируют реорганизовать ряд медучреждений города, утвердить план устойчивой мобильности Харькова, кроме этого, рассмотрят земельный вопрос.