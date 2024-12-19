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Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: депутаты соберутся в пятницу

Политика 12:12   19.12.2024
Виктория Яковенко
Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: депутаты соберутся в пятницу Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 34-й сессии, передает горсовет.

Она состоится в пятницу, 20 декабря, в дистанционном режиме. Сессия начнется в 10:00.

В повестке дня – семь вопросов и раздел «Разное».

В частности, на сессии должны прекратить полномочия депутата ХГС 8 созыва, также депутаты планируют реорганизовать ряд медучреждений города, утвердить план устойчивой мобильности Харькова, кроме этого, рассмотрят земельный вопрос.

сессия Харьков
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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 12:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 34-й сессии, передает горсовет.".