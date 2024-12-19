Терехов созывает сессию горсовета в Харькове: депутаты соберутся в пятницу
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 34-й сессии, передает горсовет.
Она состоится в пятницу, 20 декабря, в дистанционном режиме. Сессия начнется в 10:00.
В повестке дня – семь вопросов и раздел «Разное».
В частности, на сессии должны прекратить полномочия депутата ХГС 8 созыва, также депутаты планируют реорганизовать ряд медучреждений города, утвердить план устойчивой мобильности Харькова, кроме этого, рассмотрят земельный вопрос.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, міськрада, сесія, сессия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 12:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной, 34-й сессии, передает горсовет.".