Терехов скликає сесію міськради в Харкові: депутати зберуться у п’ятницю
Фото: Харківська міськрада
Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 34-ї сесії, передає міськрада.
Вона відбудеться у п’ятницю, 20 грудня, в дистанційному режимі. Сесія розпочнеться о 10:00.
На порядку денному – сім питань та розділ «Різне».
Зокрема, на сесії мають припинити повноваження депутата ХМР 8 скликання, також депутати планують реорганізувати низку медзакладів міста, затвердити план сталої мобільності Харкова, крім цього, розглянуть земельне питання.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Ігор Терехов, міськрада, сесія, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 12:12;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 34-ї сесії, передає міськрада.".