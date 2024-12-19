Терехов скликає сесію міськради в Харкові: депутати зберуться у п’ятницю

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 34-ї сесії, передає міськрада.

Вона відбудеться у п’ятницю, 20 грудня, в дистанційному режимі. Сесія розпочнеться о 10:00.

На порядку денному – сім питань та розділ «Різне».

Зокрема, на сесії мають припинити повноваження депутата ХМР 8 скликання, також депутати планують реорганізувати низку медзакладів міста, затвердити план сталої мобільності Харкова, крім цього, розглянуть земельне питання.