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Терехов скликає сесію міськради в Харкові: депутати зберуться у п’ятницю

Політика 12:12   19.12.2024
Вікторія Яковенко
Терехов скликає сесію міськради в Харкові: депутати зберуться у п’ятницю Фото: Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 34-ї сесії, передає міськрада.

Вона відбудеться у п’ятницю, 20 грудня, в дистанційному режимі. Сесія розпочнеться о 10:00.

На порядку денному – сім питань та розділ «Різне».

Зокрема, на сесії мають припинити повноваження депутата ХМР 8 скликання, також депутати планують реорганізувати низку медзакладів міста, затвердити план сталої мобільності Харкова, крім цього, розглянуть земельне питання.

сессия Харьков
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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про скликання позачергової, 34-ї сесії, передає міськрада.".