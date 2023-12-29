Live
  • Пт 29.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.98
  • EUR 42.21

У Харкові приймуть у комунальну власність землю заводу

Суспільство 11:20   29.12.2023
Оксана Горун
У Харкові приймуть у комунальну власність землю заводу

Земельні ділянки заводу “Комунар” готуються прийняти до комунальної власності міста.

Рішення ініціювати такий процес підтримали депутати на сесії Харківської міськради 29 грудня, повідомляє пресслужба мерії. На цей час земля – у державній власності.

“Міськрада звернеться до Харківської обласної військової адміністрації стосовно надання згоди на прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади земельних ділянок заводу “Комунар”. Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, йдеться про ділянки, на яких розташовані гуртожитки та житлові будинки“, — пояснили у міськраді.

Читайте також: Три депутати пішли з Харківської міськради 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС
Як у Харкові з-під завалів витягли чоловіка – відео ДСНС
29.12.2023, 12:24
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
29.12.2023, 05:07
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову
29.12.2023, 05:37
“Приліт” у Харкові пошкодив онкоцентр – Синєгубов (фото)
“Приліт” у Харкові пошкодив онкоцентр – Синєгубов (фото)
29.12.2023, 12:07
Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)
Троє загиблих у Харкові через ракетний удар – прокуратура (фото)
29.12.2023, 11:55
У Харкові перейменували вулицю на честь загиблого Героя України
У Харкові перейменували вулицю на честь загиблого Героя України
29.12.2023, 12:14

Новини за темою:

07:57
Які заводи в Харкові найбільше постраждали від обстрілів – дані ХОВА
16:47
Завантаження дуже велике. У Харкові ожило виробництво, завод шукає робітників
08:34
Ракетний удар по Куп’янську й обстріл заводу у Вовчанську. Зведення Синєгубова
13:52
5 років за ґратами проведе рецидивіст, який обікрав завод у Харкові
10:36
Слала селфі ФСБ: корегувальницю ракетних ударів по Харкову затримала СБУ

Ви читали новину: «У Харкові приймуть у комунальну власність землю заводу»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельні ділянки заводу “Комунар” готуються прийняти до комунальної власності міста".