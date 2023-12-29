У Харкові приймуть у комунальну власність землю заводу
Земельні ділянки заводу “Комунар” готуються прийняти до комунальної власності міста.
Рішення ініціювати такий процес підтримали депутати на сесії Харківської міськради 29 грудня, повідомляє пресслужба мерії. На цей час земля – у державній власності.
“Міськрада звернеться до Харківської обласної військової адміністрації стосовно надання згоди на прийняття в комунальну власність Харківської міської територіальної громади земельних ділянок заводу “Комунар”. Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, йдеться про ділянки, на яких розташовані гуртожитки та житлові будинки“, — пояснили у міськраді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: завод, земля, міськрада, новини Харкова, сесія, собственность;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Земельні ділянки заводу “Комунар” готуються прийняти до комунальної власності міста".