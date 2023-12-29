В Харькове примут в коммунальную собственность землю завода
Фото: пресс-служба ХГС
Земельные участки завода «Коммунар» готовятся принять в коммунальную собственность города.
Решение инициировать такой процесс поддержали депутаты на сессии Харьковского горсовета 29 декабря, проинформировала пресс-служба мэрии. На данный момент земля — в государственной собственности.
«Горсовет обратится в Харьковскую областную военную администрацию относительно предоставления согласия на принятие в коммунальную собственность Харьковской городской территориальной громады земельных участков завода «Коммунар». Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, речь идет об участках, на которых расположены общежития и жилые дома», — пояснили в горсовете.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Земельные участки завода «Коммунар» готовятся принять в коммунальную собственность города".