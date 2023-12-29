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У Харкові комунальники усувають наслідки прильотів (фото)

Суспільство 09:51   29.12.2023
Оксана Горун
У Харкові комунальники усувають наслідки прильотів (фото) Фото: пресслужба ХМР

У Харкові вже почали ремонтні роботи після ранкових ракетних ударів, повідомили в мерії.

Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Київському районі. Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківжилбуд” закривають контури вікон у житлових будинках, обстежують покрівлі, оглядають будівлі на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають“, – поінформувала  пресслужба Харківської міськради.

наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023
Фото: пресслужба ХМР
наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023 3
Фото: пресслужба ХМР

Нагадаємо, Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. По місту били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов  повідомив, що нарахували 22 “прильоти”. Одна людина загинула, 11 поранено. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко закликав  харків’ян перебувати в укриттях до 10:00.

наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023 4
Фото: КП “Харківблагоустрій”
наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023 5
Фото: КП “Харківблагоустрій”
наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023 7
Фото: КП “Харківблагоустрій”
наслідки прильоту до Харкова 29.12.2023 6
Фото: КП “Харківблагоустрій”
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:51;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже почали ремонтні роботи після ранкових ракетних ударів, повідомили в мерії".