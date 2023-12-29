У Харкові комунальники усувають наслідки прильотів (фото)
У Харкові вже почали ремонтні роботи після ранкових ракетних ударів, повідомили в мерії.
“Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Київському районі. Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківжилбуд” закривають контури вікон у житлових будинках, обстежують покрівлі, оглядають будівлі на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.
Нагадаємо, Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. По місту били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що нарахували 22 “прильоти”. Одна людина загинула, 11 поранено. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко закликав харків’ян перебувати в укриттях до 10:00.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: коммунальщики, мерія, новини Харкова, ракетная атака;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вже почали ремонтні роботи після ранкових ракетних ударів, повідомили в мерії".