У Харкові комунальники усувають наслідки прильотів (фото)

У Харкові вже почали ремонтні роботи після ранкових ракетних ударів, повідомили в мерії.

“Комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів у Київському районі. Працівники КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” та КП “Харківжилбуд” закривають контури вікон у житлових будинках, обстежують покрівлі, оглядають будівлі на наявність інших пошкоджень. Роботи тривають“, – поінформувала пресслужба Харківської міськради.

Нагадаємо, Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. По місту били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що нарахували 22 “прильоти”. Одна людина загинула, 11 поранено. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко закликав харків’ян перебувати в укриттях до 10:00.