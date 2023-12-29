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Поліція закликала харків’ян бути в укриттях до 10:00

Суспільство 09:17   29.12.2023
Оксана Горун
Поліція закликала харків’ян бути в укриттях до 10:00

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко звернувся до мешканців Харкова із попередженням: перебувати в укриттях.

“Харківʼяни – до 10.00 перебувайте в укриттях!!!” написав Тимошко.

Він уточнив, що його попереднє повідомлення про це видалив фейсбук.

Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. Містом били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Одна людина загинула, ще вісім – поранено, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. У пресслужбі ХОВА уточнили: семеро людей перебувають у лікарні, двоє – в тяжкому стані.

Ракетних ударів росіяни завдавали трьома серіями: близько п’ятої, сьомої та восьмої ранку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:17;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко звернувся до мешканців Харкова із попередженням: перебувати в укриттях".