Поліція закликала харків’ян бути в укриттях до 10:00

Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко звернувся до мешканців Харкова із попередженням: перебувати в укриттях.

“Харківʼяни – до 10.00 перебувайте в укриттях!!!” – написав Тимошко.

Він уточнив, що його попереднє повідомлення про це видалив фейсбук.

Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. Містом били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Одна людина загинула, ще вісім – поранено, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. У пресслужбі ХОВА уточнили: семеро людей перебувають у лікарні, двоє – в тяжкому стані.

Ракетних ударів росіяни завдавали трьома серіями: близько п’ятої, сьомої та восьмої ранку.