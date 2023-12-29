Поліція закликала харків’ян бути в укриттях до 10:00
Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко звернувся до мешканців Харкова із попередженням: перебувати в укриттях.
“Харківʼяни – до 10.00 перебувайте в укриттях!!!” – написав Тимошко.
Він уточнив, що його попереднє повідомлення про це видалив фейсбук.
Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. Містом били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Одна людина загинула, ще вісім – поранено, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. У пресслужбі ХОВА уточнили: семеро людей перебувають у лікарні, двоє – в тяжкому стані.
Ракетних ударів росіяни завдавали трьома серіями: близько п’ятої, сьомої та восьмої ранку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: поліція, ракетная атака, тимошко, укрытия;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко звернувся до мешканців Харкова із попередженням: перебувати в укриттях".