Полиция призвала харьковчан быть в укрытиях до 10:00
Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к жителям Харькова с предупреждением: находиться в укрытиях.
«Харьковчане – до 10:00 находитесь в укрытиях!!!» — написал Тимошко.
Он уточнил, что его предыдущее сообщение об этом удалил facebook.
Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Один человек погиб, еще восемь — ранены, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В пресс-службе ХОВА уточнили: семь человек находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.
Ракетные удары россияне наносили тремя сериями: около пяти, семи и восьми утра.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полиция, ракетная атака, тимошко, укрытия;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к жителям Харькова с предупреждением: находиться в укрытиях".