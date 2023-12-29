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Полиция призвала харьковчан быть в укрытиях до 10:00

Общество 09:17   29.12.2023
Оксана Горун
Полиция призвала харьковчан быть в укрытиях до 10:00

Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к жителям Харькова с предупреждением: находиться в укрытиях.

«Харьковчане – до 10:00 находитесь в укрытиях!!!» — написал Тимошко.

Он уточнил, что его предыдущее сообщение об этом удалил facebook.

Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Один человек погиб, еще восемь — ранены, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В пресс-службе ХОВА уточнили: семь человек находятся в больнице, двое — в тяжелом состоянии.

Ракетные удары россияне наносили тремя сериями: около пяти, семи и восьми утра.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:17;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко обратился к жителям Харькова с предупреждением: находиться в укрытиях".