Погиб 35-летний мужчина, восемь человек ранены в Харькове — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков.
«По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются», — написал Синегубов в telegram.
Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в Харькове насчитали 22 «прилета». Повреждены больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков".