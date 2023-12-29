Погиб 35-летний мужчина, восемь человек ранены в Харькове — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков.

«По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются», — написал Синегубов в telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в Харькове насчитали 22 «прилета». Повреждены больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие.