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Погиб 35-летний мужчина, восемь человек ранены в Харькове — Синегубов

Происшествия 08:39   29.12.2023
Оксана Горун
Погиб 35-летний мужчина, восемь человек ранены в Харькове — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков.

«По состоянию на данный момент в результате ударов оккупантов по Харькову один человек погиб, мужчина около 35 лет. Восемь человек получили ранения, медики оказывают помощь на месте. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия. Данные уточняются», — написал Синегубов в telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов ранее сообщил, что в Харькове насчитали 22 «прилета». Повреждены больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях ракетной атаки на Харьков".