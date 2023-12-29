Загинув 35-річний чоловік, восьмеро людей поранено в Харкові – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ракетної атаки на Харків.

“Станом на зараз внаслідок ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: медична установа, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Мер Харкова Ігор Терехов раніше повідомив, що в Харкові нарахували 22 “прильоти”. Пошкоджено лікарню, поліклініку, школу, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство.