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В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото)

Общество 09:51   29.12.2023
Оксана Горун
В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове уже приступили к ремонтным работам после утренних ракетных ударов, сообщили в мэрии.

«Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Киевском районе. Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры окон в жилых домах, обследуют кровли, осматривают здания на наличие других повреждений. Работы продолжаются», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

последствия прилета в Харькове 29.12.2023
Фото: пресс-служба ХГС
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Фото: пресс-служба ХГС

Напомним, Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Один человек погиб, 11 ранены. Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко призвал харьковчан находиться в укрытиях до 10:00.

последствия прилета в Харькове 29.12.2023 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
последствия прилета в Харькове 29.12.2023 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
последствия прилета в Харькове 29.12.2023 7
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
последствия прилета в Харькове 29.12.2023 6
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже приступили к ремонтным работам после утренних ракетных ударов, сообщили в мэрии".