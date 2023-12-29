В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото)
В Харькове уже приступили к ремонтным работам после утренних ракетных ударов, сообщили в мэрии.
«Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Киевском районе. Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры окон в жилых домах, обследуют кровли, осматривают здания на наличие других повреждений. Работы продолжаются», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Напомним, Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Один человек погиб, 11 ранены. Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко призвал харьковчан находиться в укрытиях до 10:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: коммунальщики, мэрия, новости Харькова, ракетная атака;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове уже приступили к ремонтным работам после утренних ракетных ударов, сообщили в мэрии".