В Харькове коммунальщики устраняют последствия прилетов (фото)

В Харькове уже приступили к ремонтным работам после утренних ракетных ударов, сообщили в мэрии.

«Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Киевском районе. Работники КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» и КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры окон в жилых домах, обследуют кровли, осматривают здания на наличие других повреждений. Работы продолжаются», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Напомним, Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Один человек погиб, 11 ранены. Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко призвал харьковчан находиться в укрытиях до 10:00.