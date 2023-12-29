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Синегубов заявил о большем количестве раненых в Харькове

Происшествия 09:23   29.12.2023
Оксана Горун
Синегубов заявил о большем количестве раненых в Харькове Фото: Елена Нагорная

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем и 11 раненых из-за российской ракетной атаки на Харьков.

«Оккупанты нанесли более 20 ударов по городу Харькову, предварительно – ракетами С-300. В результате двух волн вражеских ударов зафиксировано разрушение и повреждение складских и производственных зданий, транспортного депо, предприятия. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены крыша и окна. Рядом найдены обломки российской ракеты. Во время вражеских обстрелов также был поврежден автомобиль скорой помощи. В результате ударов 1 человек погиб — мужчина около 35 лет, 11 человек получили ранения», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что в течение суток армия РФ обстреляла более 15 населенных пунктов Харьковской области.

Харьков утром подвергся массированной ракетной атаке. По городу били ракетами С-300 и Х-22. Мэр Игорь Терехов сообщил, что насчитали 22 «прилета». Пострадала гражданская инфраструктура: больница, поликлиника, школа, отделение «Новой почты» и производственное предприятие. Начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко призвал харьковчан находиться в укрытиях до 10:00.

Автор: Оксана Горун
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Синегубов заявил о большем количестве раненых в Харькове

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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 09:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об одном погибшем и 11 раненых из-за российской ракетной атаки на Харьков".