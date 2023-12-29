Синєгубов заявив про більшу кількість поранених у Харкові
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого та 11 поранених через російську ракетну атаку на Харків.
“Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300. У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень“, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він також повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області.
Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. По місту били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко закликав харків’ян перебувати в укриттях до 10:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 09:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого та 11 поранених через російську ракетну атаку на Харків".