Синєгубов заявив про більшу кількість поранених у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про одного загиблого та 11 поранених через російську ракетну атаку на Харків.

“Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо – ракетами С-300. У результаті двох хвиль ворожих ударів зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, транспортного депо, підприємства. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок ударів 1 людина загинула – чоловік близько 35 років, 11 людей зазнали поранень“, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що протягом доби армія РФ обстріляла понад 15 населених пунктів Харківської області.

Харків вранці зазнав масованої ракетної атаки. По місту били ракетами С-300 і Х-22. Мер Ігор Терехов повідомив, що нарахували 22 “прильоти”. Постраждала цивільна інфраструктура: лікарня, поліклініка, школа, відділення “Нової пошти” та виробниче підприємство. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко закликав харків’ян перебувати в укриттях до 10:00.