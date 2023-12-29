Сходив у ліс: на Харківщині чоловік підірвався на міні

44-річний чоловік отримав поранення в районі села Вільхуватка Савинської територіальної громади.

“29 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі в селі Вільхуватка Савинської територіальної громади на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти виїхали на місце НП. Зараз оглядають місце вибуху та збирають речові докази. Потерпілого відправили до лікарні.

У ГУНП нагадали харків’янам про необхідність бути обережними та не ходити там, де ще не пройшли сапери.