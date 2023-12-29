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Сходив у ліс: на Харківщині чоловік підірвався на міні

Події 15:10   29.12.2023
Оксана Горун
Сходив у ліс: на Харківщині чоловік підірвався на міні

44-річний чоловік отримав поранення в районі села  Вільхуватка Савинської територіальної громади.

“29 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що у лісі в селі Вільхуватка Савинської територіальної громади на міні підірвався чоловік. Внаслідок вибуху 44-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу”, – повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Поліціянти виїхали на місце НП. Зараз оглядають місце вибуху та збирають речові докази. Потерпілого відправили до лікарні.

У ГУНП нагадали харків’янам про необхідність бути обережними та не ходити там, де ще не пройшли сапери.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 15:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний чоловік отримав поранення в районі села  Вільхуватка Савинської територіальної громади".