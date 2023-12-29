Сходил в лес: на Харьковщине мужчина подорвался на мине

44-летний мужчина получил ранения в районе села Ольховатка Савинской территориальной громады.

«29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в лесу в селе Ольховатка Савинской территориальной громады на мине подорвался мужчина. В результате взрыва 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Полицейские выехали на место ЧП. Сейчас осматривают место взрыва и собирают вещдоки. Пострадавшего отправили в больницу.

В ГУНП напомнили харьковчанам о необходимости быть осторожными и не ходить там, где еще не прошли саперы.