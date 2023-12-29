Сходил в лес: на Харьковщине мужчина подорвался на мине
44-летний мужчина получил ранения в районе села Ольховатка Савинской территориальной громады.
«29 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в лесу в селе Ольховатка Савинской территориальной громады на мине подорвался мужчина. В результате взрыва 44-летний мужчина получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Полицейские выехали на место ЧП. Сейчас осматривают место взрыва и собирают вещдоки. Пострадавшего отправили в больницу.
В ГУНП напомнили харьковчанам о необходимости быть осторожными и не ходить там, где еще не прошли саперы.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 15:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний мужчина получил ранения в районе села Ольховатка Савинской территориальной громады".