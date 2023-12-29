Харків – під масованим ракетним обстрілом – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунало щонайменше шість вибухів.
“Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів”, – написав Терехов у телеграмі вранці 29 грудня.
Вибухи лунали в Харкові з 5-ї ранку. Вони сталися трьома серіями. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.
А поліція закликала перебувати в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 05:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунало щонайменше шість вибухів".