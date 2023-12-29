Харків – під масованим ракетним обстрілом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунало щонайменше шість вибухів.

“Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів”, – написав Терехов у телеграмі вранці 29 грудня.

Вибухи лунали в Харкові з 5-ї ранку. Вони сталися трьома серіями. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.

А поліція закликала перебувати в укриттях.