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Харків – під масованим ракетним обстрілом – Терехов

Події 05:16   29.12.2023
Оксана Горун
Харків – під масованим ракетним обстрілом – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунало щонайменше шість вибухів.

“Харків під масованим ракетним обстрілом. У місті пролунали щонайменше шість вибухів”, – написав Терехов у телеграмі вранці 29 грудня.

Вибухи лунали в Харкові з 5-ї ранку. Вони сталися трьома серіями. Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник заявив про ракетну атаку.

А поліція закликала перебувати в укриттях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 05:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті пролунало щонайменше шість вибухів".