Харьков — под массированным ракетным обстрелом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов.

«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов», — написал Терехов в telegram утром 29 декабря.

Взрывы звучали в Харькове с 5 утра. Они произошли тремя сериями. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.

А полиция призвала находиться в укрытиях.