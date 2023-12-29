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Харьков — под массированным ракетным обстрелом — Терехов

Происшествия 05:16   29.12.2023
Оксана Горун
Харьков — под массированным ракетным обстрелом — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов.

«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов», — написал Терехов в telegram утром 29 декабря.

Взрывы звучали в Харькове с 5 утра. Они произошли тремя сериями. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.

А полиция призвала находиться в укрытиях.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов".