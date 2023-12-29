Харьков — под массированным ракетным обстрелом — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов.
«Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов», — написал Терехов в telegram утром 29 декабря.
Взрывы звучали в Харькове с 5 утра. Они произошли тремя сериями. Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник заявил о ракетной атаке.
А полиция призвала находиться в укрытиях.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, ракетная атака, терехов;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе прозвучало не менее шести взрывов".