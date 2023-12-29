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Взрывы в Харькове — полиция призывает быть в укрытиях

Происшествия 05:07   29.12.2023
Оксана Горун
Взрывы в Харькове — полиция призывает быть в укрытиях

Около 5 часов утра 29 декабря в Харькове прозвучало не менее двух взрывов. Через несколько минут последовала еще серия.

«В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102», — предупредили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информации о местах «прилетов» на данный момент нет.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 часов утра 29 декабря в Харькове прозвучало не менее двух взрывов. Через несколько минут последовала еще серия".