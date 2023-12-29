Взрывы в Харькове — полиция призывает быть в укрытиях
Около 5 часов утра 29 декабря в Харькове прозвучало не менее двух взрывов. Через несколько минут последовала еще серия.
«В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102», — предупредили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Информации о местах «прилетов» на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 часов утра 29 декабря в Харькове прозвучало не менее двух взрывов. Через несколько минут последовала еще серия".