Взрывы в Харькове — полиция призывает быть в укрытиях

Около 5 часов утра 29 декабря в Харькове прозвучало не менее двух взрывов. Через несколько минут последовала еще серия.

«В Харькове раздаются взрывы. Находитесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов сообщайте на линию 102», — предупредили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информации о местах «прилетов» на данный момент нет.