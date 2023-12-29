Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях
Близько 5 години ранку 29 грудня в Харкові пролунало не менше двох вибухів. За кілька хвилин була ще серія.
“У Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102”, – попередили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Інформації про місця прильотів на цей час немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 05:07;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5 години ранку 29 грудня в Харкові пролунало не менше двох вибухів. За кілька хвилин була ще серія".