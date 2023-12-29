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Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях

Події 05:07   29.12.2023
Оксана Горун
Вибухи в Харкові – поліція закликає бути в укриттях

Близько 5 години ранку 29 грудня в Харкові пролунало не менше двох вибухів. За кілька хвилин була ще серія.

“У Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102”, – попередили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

Інформації про місця прильотів на цей час немає.

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 05:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5 години ранку 29 грудня в Харкові пролунало не менше двох вибухів. За кілька хвилин була ще серія".