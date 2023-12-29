Міський диспансер Харкова передали у власність області

З міської до обласної власності передали міський психоневрологічний диспансер №3 Харкова.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради на позачерговій сесії 29 грудня, повідомляє пресслужба мерії.

“Раніше медичний заклад перебував у власності Харківської міської територіальної громади. Рішення було ухвалене з урахуванням потреб населення у своєчасному та доступному медичному обслуговуванні, а також задля забезпечення належної якості роботи медичного закладу та ефективного використання ресурсів”, – пояснили у міськраді.

У міському департаменті охорони здоров’я обіцяють, що обсяг послуг, які медзаклад надає жителям міста, не скоротиться.