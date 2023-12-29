Міський диспансер Харкова передали у власність області
З міської до обласної власності передали міський психоневрологічний диспансер №3 Харкова.
Таке рішення ухвалили депутати Харківської міськради на позачерговій сесії 29 грудня, повідомляє пресслужба мерії.
“Раніше медичний заклад перебував у власності Харківської міської територіальної громади. Рішення було ухвалене з урахуванням потреб населення у своєчасному та доступному медичному обслуговуванні, а також задля забезпечення належної якості роботи медичного закладу та ефективного використання ресурсів”, – пояснили у міськраді.
У міському департаменті охорони здоров’я обіцяють, що обсяг послуг, які медзаклад надає жителям міста, не скоротиться.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 11:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З міської до обласної власності передали міський психоневрологічний диспансер №3 Харкова".