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Городской диспансер Харькова передали в собственность области

Общество 11:38   29.12.2023
Оксана Горун
Городской диспансер Харькова передали в собственность области Фото: пресс-служба ХГС

Из городской в областную собственность передали городской психоневрологический диспансер №3 Харькова.

Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии 29 декабря, информирует пресс-служба мэрии.

«Ранее медицинское учреждение находилось в собственности Харьковской городской территориальной громады. Решение было принято с учетом потребностей населения в своевременном и доступном медицинском обслуживании, а также для обеспечения надлежащего качества работы медицинского учреждения и эффективного использования ресурсов», — пояснили в горсовете.

В горздраве обещают, что объем услуг, которые медучреждение предоставляет жителям города, не сократится.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из городской в областную собственность передали городской психоневрологический диспансер №3 Харькова".