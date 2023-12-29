Городской диспансер Харькова передали в собственность области

Из городской в областную собственность передали городской психоневрологический диспансер №3 Харькова.

Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии 29 декабря, информирует пресс-служба мэрии.

«Ранее медицинское учреждение находилось в собственности Харьковской городской территориальной громады. Решение было принято с учетом потребностей населения в своевременном и доступном медицинском обслуживании, а также для обеспечения надлежащего качества работы медицинского учреждения и эффективного использования ресурсов», — пояснили в горсовете.

В горздраве обещают, что объем услуг, которые медучреждение предоставляет жителям города, не сократится.