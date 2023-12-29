Городской диспансер Харькова передали в собственность области
Фото: пресс-служба ХГС
Из городской в областную собственность передали городской психоневрологический диспансер №3 Харькова.
Такое решение приняли депутаты Харьковского горсовета на внеочередной сессии 29 декабря, информирует пресс-служба мэрии.
«Ранее медицинское учреждение находилось в собственности Харьковской городской территориальной громады. Решение было принято с учетом потребностей населения в своевременном и доступном медицинском обслуживании, а также для обеспечения надлежащего качества работы медицинского учреждения и эффективного использования ресурсов», — пояснили в горсовете.
В горздраве обещают, что объем услуг, которые медучреждение предоставляет жителям города, не сократится.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 11:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из городской в областную собственность передали городской психоневрологический диспансер №3 Харькова".