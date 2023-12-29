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Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову

Події 05:37   29.12.2023
Оксана Горун
Не тільки С-300: Мельник повідомив, чим ударили по Харкову Фото: кадр із відео

По Харкову вранці 29 грудня били ракетами С-300 і Х-22, написав начальник місцевого військового гарнізону Сергій Мельник.

Харків‘яни перебувайте в укриттях до відбою тривоги – загроза залишається, ворожий Ту-95 досі у повітрі! написав Мельник о 05:27 ранку 29 грудня. – Ворог вкотре завдає ударів з району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300 та ракетами Х-22. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється“.

Раніше в Харкові пролунало три серії вибухів. Перша – близько 5 ранку 29 грудня. Мер міста Ігор Терехов заявив про масовану ракетну атаку.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 05:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харкову вранці 29 грудня били ракетами С-300 і Х-22, написав начальник місцевого військового гарнізону Сергій Мельник".