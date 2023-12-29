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Не только С-300: Мельник сообщил, чем ударили по Харькову

Происшествия 05:37   29.12.2023
Оксана Горун
Не только С-300: Мельник сообщил, чем ударили по Харькову

По Харькову утром 29 декабря били ракетами С-300 и Х-22, написал начальник местного военного гарнизона Сергей Мельник.

«Харьковчане находитесь в укрытиях до отбоя тревоги – угроза остается, вражеский Ту-95 до сих пор в воздухе! — написал Мельник в 05:27 утра 29 декабря. — Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300 и ракетами Х-22. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается».

Ранее в Харькове прозвучало три серии взрывов. Первая — около 5 утра 29 декабря. Мэр города Игорь Терехов заявил о массированной ракетной атаке.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову утром 29 декабря били ракетами С-300 и Х-22, написал начальник местного военного гарнизона Сергей Мельник".