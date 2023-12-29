Не только С-300: Мельник сообщил, чем ударили по Харькову
По Харькову утром 29 декабря били ракетами С-300 и Х-22, написал начальник местного военного гарнизона Сергей Мельник.
«Харьковчане находитесь в укрытиях до отбоя тревоги – угроза остается, вражеский Ту-95 до сих пор в воздухе! — написал Мельник в 05:27 утра 29 декабря. — Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300 и ракетами Х-22. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается».
Ранее в Харькове прозвучало три серии взрывов. Первая — около 5 утра 29 декабря. Мэр города Игорь Терехов заявил о массированной ракетной атаке.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Мельник, новости Харькова, ракети, ракетная атака, С-300;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не только С-300: Мельник сообщил, чем ударили по Харькову»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 05:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харькову утром 29 декабря били ракетами С-300 и Х-22, написал начальник местного военного гарнизона Сергей Мельник".