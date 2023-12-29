Не только С-300: Мельник сообщил, чем ударили по Харькову

По Харькову утром 29 декабря били ракетами С-300 и Х-22, написал начальник местного военного гарнизона Сергей Мельник.

«Харьковчане находитесь в укрытиях до отбоя тревоги – угроза остается, вражеский Ту-95 до сих пор в воздухе! — написал Мельник в 05:27 утра 29 декабря. — Враг еще раз наносит удары из района Белгорода, предварительно из ЗРК С-300 и ракетами Х-22. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается».

Ранее в Харькове прозвучало три серии взрывов. Первая — около 5 утра 29 декабря. Мэр города Игорь Терехов заявил о массированной ракетной атаке.