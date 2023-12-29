У Харкові ракетним ударом пошкоджено лікарню – начальник ГУНП Тимошко
У Харкові один із “прильотів” припав по лікарні.
“Кончені пошкодили будівлю лікарні в Київському районі. Харківʼяни – НЕ ІГНОРУЄМО СИГНАЛИ ТРИВОГИ“, – написав у фейсбуці начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.
Раніше мер Харкова інформував про прильоти у Київському та Холодногірському районах Харкова. Виникли проблеми із подачею електрики для електротранспорту.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 07:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові один із “прильотів” припав по лікарні".