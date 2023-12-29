У Харкові ракетним ударом пошкоджено лікарню – начальник ГУНП Тимошко

У Харкові один із “прильотів” припав по лікарні.

“Кончені пошкодили будівлю лікарні в Київському районі. Харківʼяни – НЕ ІГНОРУЄМО СИГНАЛИ ТРИВОГИ“, – написав у фейсбуці начальник ГУНП у Харківській області Володимир Тимошко.

Раніше мер Харкова інформував про прильоти у Київському та Холодногірському районах Харкова. Виникли проблеми із подачею електрики для електротранспорту.