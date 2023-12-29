В Харькове ракетным ударом повреждена больница – начальник ГУНП Тимошко
В Харькове один из «прилетов» пришелся по больнице.
«Конченые повредили здание больницы в Киевском районе. Харьковчане — НЕ ИГНОРИРУЕМ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ», — написал в facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.
Ранее мэр Харькова информировал о прилетах в Киевском и Холодногорском районах Харькова. Возникли проблемы с подачей электричества для электротранспорта.
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове один из «прилетов» пришелся по больнице".