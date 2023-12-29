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В Харькове ракетным ударом повреждена больница – начальник ГУНП Тимошко

07:55   29.12.2023
Оксана Горун
В Харькове ракетным ударом повреждена больница – начальник ГУНП Тимошко

В Харькове один из «прилетов» пришелся по больнице.

«Конченые повредили здание больницы в Киевском районе. Харьковчане — НЕ ИГНОРИРУЕМ СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ», — написал в facebook начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.

Ранее мэр Харькова информировал о прилетах в Киевском и Холодногорском районах Харькова. Возникли проблемы с подачей электричества для электротранспорта.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:55;

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