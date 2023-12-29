Ракетная атака и бои на Харьковщине — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ проинформировал об авиаударах и 12 атаках на Харьковщине.
«За прошедшие сутки вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 22 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Нашей противовоздушной обороной уничтожено 18 ударных БПЛА. Также, в текущие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары по Украине. Последствия атаки уточняются», — сообщили в Генштабе.
Напомним, по Харькову нанесли уже две серии ракетных ударов. Тип ракет устанавливают.
В течение суток авиаудары пришлись по Петропавловке и Глушковке. Под артобстрелами было 110 населенных пунктов Украины. На фронте зафиксировали 53 боевых столкновения.
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — проинформировал Генштаб ВСУ.
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Авиация ВСУ нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по двум зенитно-ракетным комплексам противника. Украинские ракетчики поразили два района сосредоточения оккупантов, 11 их средств артиллерии, два пункта управления, две станции РЭБ и два ЗРК, а также шесть складов боеприпасов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал об авиаударах и 12 атаках на Харьковщине".