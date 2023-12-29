Ракетна атака та бої на Харківщині – зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ поінформував про авіаудари та 12 атак на Харківщині.

“Минулої доби ввечері російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 22 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашою протиповітряною обороною знищено 18 ударних БпЛА. Також, поточної доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів по Україні. Наслідки атаки уточнюються“, – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, по Харкову здійснили вже дві серії ракетних ударів. Тип ракет встановлюють.

Протягом доби авіаудари припали по Петропавлівці та Глушківці. Під артобстрілами було 110 населених пунктів України. На фронті зафіксували 53 бойові зіткнення.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області”, – поінформував Генштаб ЗСУ.

Читайте також: Сирський показав невдалий штурм росіян під Синьківкою на Харківщині

Авіація ЗСУ завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Українські ракетники вразили два райони зосередження окупантів, 11 їх засобів артилерії, два пункти управління, дві станції РЕБ та два ЗРК, а також шість складів боєприпасів.