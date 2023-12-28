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Сирський показав невдалий штурм росіян під Синьківкою на Харківщині

Події 16:02   28.12.2023
Оксана Якушко
Сирський показав невдалий штурм росіян під Синьківкою на Харківщині

Відео ранкового штурму російськими окупантами села Синьківка поширив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

«Результат: 1 танк та 3 БМП, 30 окупантів знищено. 1 танк пошкоджено та 10 людей поранено», – повідомив Олександр Сирський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Грудня 2023 в 16:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відео ранкового штурму російськими окупантами села Синьківка поширив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.".