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Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области

Происшествия 16:02   28.12.2023
Оксана Якушко
Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области

Видео утреннего штурма российскими оккупантами села Синьковка распространил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

«Результат: 1 танк и 3 БМП, 30 оккупантов уничтожены. 1 танк поврежден и 10 человек ранены», — сообщил Александр Сырский.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 16:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео утреннего штурма российскими оккупантами села Синьковка распространил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.".