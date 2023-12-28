Сырский показал неудачный штурм россиян под Синьковкой в Харьковской области
Видео утреннего штурма российскими оккупантами села Синьковка распространил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
«Результат: 1 танк и 3 БМП, 30 оккупантов уничтожены. 1 танк поврежден и 10 человек ранены», — сообщил Александр Сырский.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Александр Сырский, атака, бмп, купянское направление, россияне, синьковка, солдат, танк, Харьковкая область, штурм;
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- • Дата публикации материала: 28 декабря 2023 в 16:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Видео утреннего штурма российскими оккупантами села Синьковка распространил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.".