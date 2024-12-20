«Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у свята
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, чи очікують ударів РФ у новорічні свята.
«Я б дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам’ятаємо минулий рік, коли напередодні новорічних свят були потужні обстріли Харкова. Тоді було влучання у готель Kharkiv Palace, де перебували люди. Крім цього, були влучання у житлові будинки, були «шахеди». Крім цього, були дуже серйозні руйнації житлових будинків і офісних приміщень. Так, у нас сформовані бригади швидкого реагування, працює ситуаційний центр. Все приведено в бойову готовність. Нам потрібно очікувати від нашого ворога всього, що можливо», – сказав міський голова.
Попри це, свята ніхто не скасовував, зазначає Терехов. Тож у місті святкуватимуть і Різдво, і Новий Рік. Однак мер вкотре закликав містян бути обережними.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 30 грудня військові РФ атакували Харків ракетами та дронами – вибухи лунали після 19:00. Одна з ракет влетіла в 11-й поверх готелю Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Внаслідок цього удару також було пошкоджено розташований поруч готель “Харків”. Ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. За даними слідства, окупанти застосували комплекси “Іскандер-М”. Також три “прильоти” ракет С-300 зафіксували в Індустріальному районі. Загалом цього вечора постраждали 28 осіб, зокрема двоє дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новый год, праздники, Рождество, угроза;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 12:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, чи очікують ударів РФ у новорічні свята.".