«Все приведено в бойову готовність» – Терехов про загрозу для Харкова у свята

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував, чи очікують ударів РФ у новорічні свята.

«Я б дуже хотів, щоб свята пройшли більш-менш спокійно. Але ми пам’ятаємо минулий рік, коли напередодні новорічних свят були потужні обстріли Харкова. Тоді було влучання у готель Kharkiv Palace, де перебували люди. Крім цього, були влучання у житлові будинки, були «шахеди». Крім цього, були дуже серйозні руйнації житлових будинків і офісних приміщень. Так, у нас сформовані бригади швидкого реагування, працює ситуаційний центр. Все приведено в бойову готовність. Нам потрібно очікувати від нашого ворога всього, що можливо», – сказав міський голова.

Попри це, свята ніхто не скасовував, зазначає Терехов. Тож у місті святкуватимуть і Різдво, і Новий Рік. Однак мер вкотре закликав містян бути обережними.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 30 грудня військові РФ атакували Харків ракетами та дронами – вибухи лунали після 19:00. Одна з ракет влетіла в 11-й поверх готелю Kharkiv Palace, він частково зруйнований. Внаслідок цього удару також було пошкоджено розташований поруч готель “Харків”. Ще одна ракета влучила в житловий будинок на вулиці Гіршмана. За даними слідства, окупанти застосували комплекси “Іскандер-М”. Також три “прильоти” ракет С-300 зафіксували в Індустріальному районі. Загалом цього вечора постраждали 28 осіб, зокрема двоє дітей.