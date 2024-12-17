Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Военнослужащие Северной Кореи Фото: RFI
Северокорейский батальон находится в Белгородской области, граничащей с Харьковской, сообщает The Washington Post.
Украинский военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что еще один батальон северокорейских войск собран в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ. Но его не развернули для боев на фронте.
Украинцы ждут, будет ли этот батальон отправлен для усиления позиций в Курске или он станет атаковать Украину с другого направления, потенциально в Харьковской области, которая граничит с Белгородской, сказал чиновник.
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- Категории: Мир, Общество, Украина, Харьков; Теги: белгородская область, кндр, рф, северная корея, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 18:20;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейский батальон находится в Белгородской области, граничащей с Харьковской, сообщает The Washington Post.".