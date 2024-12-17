Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP

Северокорейский батальон находится в Белгородской области, граничащей с Харьковской, сообщает The Washington Post.

Украинский военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что еще один батальон северокорейских войск собран в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ. Но его не развернули для боев на фронте.

Украинцы ждут, будет ли этот батальон отправлен для усиления позиций в Курске или он станет атаковать Украину с другого направления, потенциально в Харьковской области, которая граничит с Белгородской, сказал чиновник.