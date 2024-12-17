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Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP

Мир 18:20   17.12.2024
Оксана Якушко
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP Военнослужащие Северной Кореи Фото: RFI

Северокорейский батальон находится в Белгородской области, граничащей с Харьковской, сообщает The Washington Post.

Украинский военный чиновник, говоривший на условиях анонимности, рассказал, что еще один батальон северокорейских войск собран в соседней с Харьковщиной Белгородской области РФ. Но его не развернули для боев на фронте.

Украинцы ждут, будет ли этот батальон отправлен для усиления позиций в Курске или он станет атаковать Украину с другого направления, потенциально в Харьковской области, которая граничит с Белгородской, сказал чиновник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 18:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Северокорейский батальон находится в Белгородской области, граничащей с Харьковской, сообщает The Washington Post.".