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Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP

Світ 18:20   17.12.2024
Оксана Якушко
Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP

Північнокорейський батальйон знаходиться у Бєлгородській області, що межує із Харківською, повідомляє The Washington Post.

Український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, розповів, що ще один батальйон північнокорейських військ зібрали у РФ Бєлгородської області, яка межує з Харківською. Але його не розгорнули для боїв на фронті.

Українці чекають, куди цей батальйон відправлять для посилення позицій – до Курська чи він атакуватиме Україну з іншого напрямку, потенційно у Харківській області, яка межує з Бєлгородською, сказав чиновник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 18:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північнокорейський батальйон знаходиться у Бєлгородській області, що межує із Харківською, повідомляє The Washington Post.".