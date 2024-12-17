Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP

Північнокорейський батальйон знаходиться у Бєлгородській області, що межує із Харківською, повідомляє The Washington Post.

Український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, розповів, що ще один батальйон північнокорейських військ зібрали у РФ Бєлгородської області, яка межує з Харківською. Але його не розгорнули для боїв на фронті.

Українці чекають, куди цей батальйон відправлять для посилення позицій – до Курська чи він атакуватиме Україну з іншого напрямку, потенційно у Харківській області, яка межує з Бєлгородською, сказав чиновник.