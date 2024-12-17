Батальйон із Північної Кореї біля кордону з Харківщиною зібрала РФ – WP
Північнокорейський батальйон знаходиться у Бєлгородській області, що межує із Харківською, повідомляє The Washington Post.
Український військовий чиновник, який говорив на умовах анонімності, розповів, що ще один батальйон північнокорейських військ зібрали у РФ Бєлгородської області, яка межує з Харківською. Але його не розгорнули для боїв на фронті.
Українці чекають, куди цей батальйон відправлять для посилення позицій – до Курська чи він атакуватиме Україну з іншого напрямку, потенційно у Харківській області, яка межує з Бєлгородською, сказав чиновник.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 18:20;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Північнокорейський батальйон знаходиться у Бєлгородській області, що межує із Харківською, повідомляє The Washington Post.".