Події фронту на Харківщині за тиждень – огляд МГ «Об’єктив» (відео)

МГ “Об’єктив” підготувала огляд головних подій на фронті на Харківщині за тиждень.

У центрі уваги цього тижня були такі події: тривожна ситуація навколо Дворічної, де росіяни форсували Оскіл; обстріли Харкова та найближчого передмістя, що поновилися; повідомлення розвідки про плани ворога активізувати наступ у бік Борової. Також Харків та область потрапили у світові ЗМІ й повідомлення російських пропагандистів.

Тривога навколо Дворічної

Центром тривожних подій на Харківщині стало селище Дворічна – колишній райцентр у Куп’янському районі. Минулими вихідними аналітики проєкту DeepState заявили, що росіяни постійно просуваються та поступово займають селище. Ці події розгортаються на умовно “харківському” березі Осколу. Там, де проходить траса, що поєднує великі населені пункти Куп’янщини з обласним центром. Військовий оглядач Костянтин Машовець та Інститут вивчення війни повідомили, що ЗСУ, ймовірно, відійшли з правого берега річки Оскіл до дороги Р-79 (Дворічна – Куп’янськ) та закріплюються на позиціях уздовж неї. У DeepState закликали найвище командування звернути увагу на цей район. Проте Генштаб ЗСУ протягом тижня в принципі не згадував у відомостях про Дворічну, зосередившись на боях біля Колісниківки, Загризового, Лозової та Петропавлівки. За даними ISW, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська намагаються обійти Дворічну (на північ від Куп’янська) з півночі та що російські війська можуть займати обмежені позиції в лісах на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Дворічної. Сам населений пункт контролюють ЗСУ.

“За повідомленням Збройних сил України, ситуація там контрольована”, – коментував на тижні начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич. Водночас він повідомив, що з сусіднього села Кутьківка через обстріли, що посилилися, виїжджають місцеві жителі.

Батальйон корейців та “помста” Кадирова

На тижні Харківщина опинилася в епіцентрі двох інформаційних вихорів. На початку тижня російська пропаганда почала розганяти заяву глави Чечні Рамзана Кадирова. Той за допомогою “тік-ток розвідки” виявив та постом у телеграмі “знищив” у Харкові двісті “укрофашистів”. Головний слідчий Харківщини Сергій Болвінов прокоментував: пропаганда бреше. Насправді ракета “Іскандер-М” вдарила по відкритій території, поранивши громадянську жінку. Вдруге Харківщину “прославило” в інформаційному полі видання “The Washington Post”. За його даними, в сусідній Бєлгородській області РФ з’явився батальйон солдатів із Північної Кореї. Чи підуть вони на Курщину, чи Харківщину, поки не зрозуміло. Утім, захисники України не виключають, що засланці Кім Чен Іна вже присутні в області. Таке припущення висловив командир підрозділу “Terra” 3-й ОШБр Микола Волохов.

Попередження розвідки

Розвідники попередили захисників про плани ворога наступати у бік Борової. Про це повідомив у етері нацмарафону заступник командира 3-ї ОШБр Родіон Кудряшов.

Вибухи повернулися

Росіяни активізували удари КАБ по Харківщині. Про підвищену активність ворожої авіації на Харківському напрямку поінформували Генштаб ЗСУ та ОТУ “Харків”. В обласному центрі неодноразово чули вибухи. ЗС РФ застосовували РСЗВ по найближчому передмістю, а ввечері 20 грудня атакували “шахедами”. Мер Харкова Ігор Терехов закликав мешканців бути обережними та повідомив, що на свята “все приведено в бойову готовність”.