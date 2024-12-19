Є дані від розвідки про плани РФ: харків’ян закликали стежити за тривогами
Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в етері нацмарафону заявив, що росіяни хочуть активізуватися на Харківському напрямку – відповідні дані отримали від розвідників.
“Дивіться, скажу повністю за Харківський напрямок, тобто Борову, цей відтинок фронту. Сьогодні противник на цьому напрямку дуже сильно активізувався. Є певні наміри і є певна інформація від наших розвідників, від розвідників старшого начальника, що противник хоче активізуватися в цьому напрямку для того, щоб прибільшити як і темп свого просування, так і інтенсивність свого просування. Тільки за останні чотири дні кількість обстрілів по лінії відповідальності 3-ї бригади заросла, як мінімум, у три рази. Тому противник нарощує, в свою чергу ми, 3-тя бригада Збройних Сил України, робимо все для того, щоб міцно тримати оборонні рубежі й ліквідувати ворога на підходах”, – сказав Кудряшов.
Також він прокоментував обстріли Харкова і відповів на питання ведучих, чи є наразі загроза для міста.
“Ну, я скажу, що Харків постійно знаходиться під ураженням ворожої артилерії, ворожих боєприпасів типу КАБ і в тому числі ракет балістичної категорії типу С-300. Тому в цьому форматі хочеться сказати виключно одне: щоб всі місцеві мешканці Харкова уважно слідкували за повітряною тривогою, переходили в укриття, тому що противник є підступним і уражає наші цивільні міста і робить це по сей день“, – відповів замкомандира.
За його словами, ворог ще й наростив достатньо сил щодо дронів. Тепер ВСУ намагаються протидіяти цьому та посилювати власні можливості.
“Скажімо, наступним чином, що порівнювати сьогоднішню ситуацію, наприклад, ситуацію, яка була у 22-23 році зі сторони ворога, то вона суттєво змінилася у бік ворога. Тому намагаємося працювати на крок швидше, намагаємося працювати мізками, розробляти нові й нові засоби РЕБ і протидіяти всім цим історіям, які на сьогодні в рядах противника поширюються. Тобто, противник стає розумнішим, технологічним і так чи інакше еволюціонує. Така ситуація на сьогодні є на передньому краї“, – констатував Кудряшов.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 11:13;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов в етері нацмарафону заявив, що росіяни хочуть активізуватися на Харківському напрямку – відповідні дані отримали від розвідників.".