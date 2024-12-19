Есть данные от разведки о планах РФ: харьковчан призвали следить за тревогами
Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире нацмарафона заявил, что россияне хотят активизироваться на Харьковском направлении – соответствующие данные получили от разведчиков.
«Смотрите, скажу полностью за Харьковское направление, то есть, Боровую этот отрезок фронта. Сегодня противник в этом направлении очень сильно активизировался. Есть определенные намерения и есть определенная информация от наших разведчиков, от разведчиков старшего начальника, что противник хочет активизироваться в этом направлении для того, чтобы увеличить как темп своего продвижения, так и интенсивность своего продвижения. Только за последние четыре дня количество обстрелов по линии ответственности 3-й бригады выросло как минимум в три раза. Поэтому противник наращивает, в свою очередь, мы, 3-я бригада Вооруженных сил Украины, делаем все для того, чтобы крепко держать оборонные рубежи и ликвидировать врага на подходах», – сказал Кудряшов.
Также Кудряшов прокомментировал обстрелы Харькова и ответил на вопрос ведущих, есть ли на данный момент угроза для города.
«Ну, я скажу, что Харьков постоянно находится под поражением вражеской артиллерии, вражеских боеприпасов типа КАБ и в том числе ракет баллистической категории типа С-300. Поэтому в этом формате хочется сказать исключительно одно: чтобы все местные жители Харькова внимательно следили за воздушной тревогой, переходили в укрытие, потому что противник коварен и поражает наши гражданские города и делает это по сей день», – ответил замкомандира.
По его словам, враг еще и нарастил достаточно сил касаемо дронов. Теперь ВСУ пытаются противодействовать этому и усиливать собственные возможности.
«Скажем, следующим образом: что сравнивать сегодняшнюю ситуацию, например ситуацию, которая была в 22-23 году со стороны врага, то она существенно изменилась в сторону врага. Поэтому стараемся работать на шаг быстрее, пытаемся работать мозгами, разрабатывать новые и новые средства РЭБ и противодействовать всем этим историям, которые сегодня в рядах противника распространяются. То есть, противник становится умнее, технологичнее и так или иначе эволюционирует. Такая ситуация сегодня есть на переднем крае», – констатировал Кудряшов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: обстрелы, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 11:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов в эфире нацмарафона заявил, что россияне хотят активизироваться на севере Харьковщины – соответствующие данные получили от разведчиков.".