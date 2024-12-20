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Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними

Суспільство 12:33   20.12.2024
Вікторія Яковенко
Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними скриншот

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, наразі обстановка у місті більш-менш спокійна, однак у будь-який момент ЗС РФ можуть обстріляти обласний центр.

«Дуже часто лунають повітряні тривоги, дуже часто ми слухаємо вибухи, які є в передмісті. Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок. Потрібно бути дуже обережними. Ми розуміємо, що у будь-який момент може статися вибух, може «прилетіти» і балістична ракета, і КАБи, і «Молния», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 12:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За словами мера Харкова Ігоря Терехова, наразі обстановка у місті більш-менш спокійна, однак у будь-який момент ЗС РФ можуть обстріляти обласний центр.".