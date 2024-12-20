Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок – Терехов закликав бути обережними

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, наразі обстановка у місті більш-менш спокійна, однак у будь-який момент ЗС РФ можуть обстріляти обласний центр.

«Дуже часто лунають повітряні тривоги, дуже часто ми слухаємо вибухи, які є в передмісті. Люди можуть бачити спалахи зі своїх домівок. Потрібно бути дуже обережними. Ми розуміємо, що у будь-який момент може статися вибух, може «прилетіти» і балістична ракета, і КАБи, і «Молния», – сказав Терехов в етері нацмарафону.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”