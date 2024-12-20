«Люди могут видеть вспышки из своих домов» — Терехов призвал быть осторожными

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, обстановка в городе более-менее спокойна, однако в любой момент ВС РФ могут обстрелять областной центр.

«Часто раздаются воздушные тревоги, очень часто мы слушаем взрывы, которые есть в пригороде. Люди могут видеть вспышки из своих домов. Нужно быть очень аккуратными. Мы понимаем, что в любой момент может произойти взрыв, может «прилететь» и баллистическая ракета, и КАБы, и «Молния», – сказал Терехов в эфире нацмарафона.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»