«Люди могут видеть вспышки из своих домов» — Терехов призвал быть осторожными
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По словам мэра Харькова Игоря Терехова, обстановка в городе более-менее спокойна, однако в любой момент ВС РФ могут обстрелять областной центр.
«Часто раздаются воздушные тревоги, очень часто мы слушаем взрывы, которые есть в пригороде. Люди могут видеть вспышки из своих домов. Нужно быть очень аккуратными. Мы понимаем, что в любой момент может произойти взрыв, может «прилететь» и баллистическая ракета, и КАБы, и «Молния», – сказал Терехов в эфире нацмарафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывы, вспышка, Игорь Терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По словам мэра Харькова Игоря Терехова, обстановка в городе более-менее спокойна, однако в любой момент ВС РФ могут обстрелять областной центр.".