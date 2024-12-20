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«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое

Происшествия 08:39   20.12.2024
Оксана Горун
«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое

По Харьковской области в течение суток армия РФ била ракетой «Искандер-М», запускала на регион ударные беспилотники «Шахед» и обстреливала гражданских другими видами оружия.

Данные о последствиях российских обстрелов за сутки привел начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 декабря. По его информации, в регионе погибли три человека, также есть пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия — у ракетного удара по Купянскому району.

«15:14, Купянский р-н, с. Шевченково. В результате обстрела «Искандер-М» повреждены 12 частных домов, помещение «Новой почты», три хозяйственные сооружения. Пострадали три человека. Погибли две женщины 65, 67 лет и 33-летний мужчина», — напомнил Синегубов.

Вечером 20 декабря, около 20:30, российский «Шахед» ударил по Змиевской громаде Чугуевского района — «прилет» был по селу Черемушное.

«Во дворе частного домовладения упал и взорвался «Шахед». Повреждено частное домовладение. Пострадала женщина 46 лет», — отметил начальник ХОВА.

удар шахеда по селу Черемушное в Харьковской области

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Также пострадала 54-летняя жительница Двуречной — по информации полиции ранение гражданская получила в результате удара FPV-дрона.

В течение суток под обстрелом было село Орешанка Золочевской громады. Там обошлось без пострадавших и разрушений. Удар был по лесу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 08:39;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По Харьковской области в течение суток армия РФ била ракетой «Искандер-М», запускала на регион ударные беспилотники «Шахед» и обстреливала гражданских другими видами оружия".