«Шахед» ударил по Харьковщине: есть пострадавшая, за сутки погибли трое

По Харьковской области в течение суток армия РФ била ракетой «Искандер-М», запускала на регион ударные беспилотники «Шахед» и обстреливала гражданских другими видами оружия.

Данные о последствиях российских обстрелов за сутки привел начальник ХОВА Олег Синегубов утром 20 декабря. По его информации, в регионе погибли три человека, также есть пострадавшие. Наиболее тяжелые последствия — у ракетного удара по Купянскому району.

«15:14, Купянский р-н, с. Шевченково. В результате обстрела «Искандер-М» повреждены 12 частных домов, помещение «Новой почты», три хозяйственные сооружения. Пострадали три человека. Погибли две женщины 65, 67 лет и 33-летний мужчина», — напомнил Синегубов.

Вечером 20 декабря, около 20:30, российский «Шахед» ударил по Змиевской громаде Чугуевского района — «прилет» был по селу Черемушное.

«Во дворе частного домовладения упал и взорвался «Шахед». Повреждено частное домовладение. Пострадала женщина 46 лет», — отметил начальник ХОВА.

Также пострадала 54-летняя жительница Двуречной — по информации полиции ранение гражданская получила в результате удара FPV-дрона.

В течение суток под обстрелом было село Орешанка Золочевской громады. Там обошлось без пострадавших и разрушений. Удар был по лесу.