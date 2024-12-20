“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє

По Харківській області протягом доби армія РФ била ракетою “Іскандер-М”, запускала на регіон ударні безпілотники “Шахед” та обстрілювала цивільних іншими видами зброї.

Дані щодо наслідків російських обстрілів за добу навів начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 грудня. За його інформацією, в регіоні загинули троє людей, також є постраждалі. Найтяжчі наслідки – в ракетного удару по Куп’янському району.

“15:14 Куп’янський р-н, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу Іскандер-М пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення Нової пошти, три господарчі споруди. Постраждали три людини. Загинули дві жінки 65, 67 років та 33-річний чоловік”, – нагадав Синєгубов.

Увечері 20 грудня, близько 20:30, російський “Шахед” вдарив по Зміївській громаді Чугуївського району – “приліт” був по селу Черемушне.

“У дворі приватного домоволодіння впав і вибухнув “Шахед”. Пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждала жінка 46 років”, – зазначив начальник ХОВА.

Також постраждала 54-річна мешканка Дворічної – за інформацією поліції поранення цивільна отримала внаслідок удару FPV-дрона.

Протягом доби під обстрілом було село Орішанка Золочівської громади. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань. Удар був по лісу.