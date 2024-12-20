“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє
По Харківській області протягом доби армія РФ била ракетою “Іскандер-М”, запускала на регіон ударні безпілотники “Шахед” та обстрілювала цивільних іншими видами зброї.
Дані щодо наслідків російських обстрілів за добу навів начальник ХОВА Олег Синєгубов вранці 20 грудня. За його інформацією, в регіоні загинули троє людей, також є постраждалі. Найтяжчі наслідки – в ракетного удару по Куп’янському району.
“15:14 Куп’янський р-н, с. Шевченкове. Внаслідок обстрілу Іскандер-М пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення Нової пошти, три господарчі споруди. Постраждали три людини. Загинули дві жінки 65, 67 років та 33-річний чоловік”, – нагадав Синєгубов.
Увечері 20 грудня, близько 20:30, російський “Шахед” вдарив по Зміївській громаді Чугуївського району – “приліт” був по селу Черемушне.
“У дворі приватного домоволодіння впав і вибухнув “Шахед”. Пошкоджено приватне домоволодіння. Постраждала жінка 46 років”, – зазначив начальник ХОВА.
Читайте також: Ворог посилив авіаудари по Харківщині: Генштаб про постраждалі села
Також постраждала 54-річна мешканка Дворічної – за інформацією поліції поранення цивільна отримала внаслідок удару FPV-дрона.
Протягом доби під обстрілом було село Орішанка Золочівської громади. Там обійшлося без постраждалих та руйнувань. Удар був по лісу.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Shahed, загиблі, новини Харкова, обстріли, поранені, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Шахед” вдарив по Харківщині: є постраждала, за добу загинули троє»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "По Харківській області протягом доби армія РФ била ракетою “Іскандер-М”, запускала на регіон ударні безпілотники “Шахед” та обстрілювала цивільних іншими видами зброї".