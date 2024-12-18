Швидше за все, є: ЗСУ про присутність північнокорейців на півночі від Харкова

Командир підрозділу «Terra» 3-й ОШБр Микола Волохов в етері нацмарафону розповів, чи фіксують присутність північнокорейців на Харківському напрямку, а також – чи застосовує РФ зброю від КНДР.

На питання ведучого про те, чи доводилося українським захисникам ліквідувати північнокорейські снаряди та техніку, боєць відповів, що такий досвід ЗСУ вже мали на півночі Харківщини.

“Дуже важко зрозуміти, чим по тобі стріляють, визначити. І дуже важко зрозуміти, що там вибухає, коли ти попадаєш в ці боєприпаси. Північнокорейського виробництва вони, російського, – це потрібно працювати, скажімо так, з засобами системної аналітики розвідки, а це трошечки, скажімо так, не моя парафія. Наша парафія – це оце враження і робота на лінії фронту. Але екіпаж “Вітроломи” знищив екземпляр техніки, протитанкової техніки – це ПТУР. Новітня, північнокорейська, вони їх постачають росіянам. Вісім ракет знаходиться на невеликій колісній машині, які здатні знищити танк. Невідомі точні характеристики, вони заявляють чи то 10, чи то 25 кілометрів – по системі вистрілив і забув, як у Javelin. Тобто ракета пішла в танк і вона сама летить, і навіть не обов’язкова пряма видимість. Отаку одиницю техніки знищили”,– сказав Волохов.

Він також уточнив, що чи були всередині цієї машини військові КНДР – достеменно невідомо. Наразі неможливо підтвердити точно і їхню присутність на Харківщині загалом.

“Але знаєте, в інтернеті вже купа відео, як північнокорейці в різних станах перебувають, як у нормальному стані, так і від’їхавши на концерт до Кобзона. Вже, мабуть, ні для кого не таємниця, що вони є, і швидше за все, на нашому напрямку також є, просто не мали ще такого досвіду прямого контакту”, – припустив Волохов.