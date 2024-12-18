Скорее всего, есть – боец о присутствии северокорейцев на севере от Харькова

Командир подразделения «Terra» 3-й ОШБр Николай Волохов в эфире нацмарафона рассказал, фиксируют ли присутствие северокорейцев на Харьковском направлении, а также – применяет ли РФ оружие от КНДР.

На вопрос ведущего о том, приходилось ли украинским защитникам ликвидировать северокорейские снаряды и технику, боец ответил, что такой опыт у ВСУ уже был на севере Харьковщины.

«Очень тяжело понять, чем по тебе стреляют, определить. И очень трудно понять, что там взрывается, когда ты попадаешь в эти боеприпасы. Северокорейского производства они, российского, – это нужно работать, скажем так, со средствами системной аналитики разведки, а это немножко, скажем так, не моя зона ответственности. Наша зона ответственности – это поражение и работа на линии фронта. Но экипаж «Ветроломы» уничтожил экземпляр техники, противотанковой техники – это ПТУР. Противотанковая ракетная система, там где управляемая ракета, новейшая, северокорейская, они ими снабжают россиян. Восемь ракет находится на небольшой колесной машине, способной уничтожить танк. Неизвестны точные характеристики, они заявляют то 10, то 25 километров – по системе выстрелил и забыл, как у Javelin. То есть ракета пошла в танк и она сама улетает, и даже не обязательна прямая видимость. Такую единицу техники уничтожили», – сказал Волохов.

Он также уточнил, что были ли внутри этой машины военные КНДР – точно неизвестно. На данный момент невозможно подтвердить точно и их присутствие на Харьковщине в целом.

«Но знаете, в интернете уже куча видео, как северокорейцы в разных состояниях находятся, как в нормальном состоянии, так и отъехав на концерт к Кобзону. Уже, пожалуй, ни для кого не тайна, что они есть, и скорее всего на нашем направлении тоже есть, просто не имели еще такого опыта прямого контакта», – предположил Волохов.