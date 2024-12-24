ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 декабря сообщил, что на севере от Харькова, у госграницы, была атака в районе села Высокая Яруга.
«На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги», — сказано в сводке Генштаба.
Это село находится между Гоптовкой и Глубоким — по ту сторону Травянского водохранилища от Глубокого.
Также армия РФ 19 раз за сутки атаковала на Купянском направлении. Там бои происходили в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.
От ударов российской артиллерии и минометов пострадали населенные пункты Возрожденовское, Тимофеевка, Александровка и Пономаренки.
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- • Дата публикации материала: 24 декабря 2024 в 16:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 декабря сообщил, что на севере от Харькова, у госграницы, была атака в районе села Высокая Яруга".