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ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба

Фронт 16:47   24.12.2024
Оксана Горун
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 декабря сообщил, что на севере от Харькова, у госграницы, была атака в районе села Высокая Яруга.

«На Харьковском направлении противник четырежды атаковал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Высокой Яруги», — сказано в сводке Генштаба.

Это село находится между Гоптовкой и Глубоким — по ту сторону Травянского водохранилища от Глубокого.

Иллюстрация: карта DeepState

Также армия РФ 19 раз за сутки атаковала на Купянском направлении. Там бои происходили в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

От ударов российской артиллерии и минометов пострадали населенные пункты Возрожденовское,  Тимофеевка, Александровка и Пономаренки.

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Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 декабря сообщил, что на севере от Харькова, у госграницы, была атака в районе села Высокая Яруга".